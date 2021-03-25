Протягом минулого року робота системи охорони громадського здоров’я в Україні була зосереджена головним чином на протидії COVID-19. Однак, ще до пандемії країна боролася з іншим поширеним захворюванням – хіміорезистентним туберкульозом (ХР ТБ).

В Україні спостерігається один з найвищих рівнів захворювання на ХР ТБ у світі. І за останніми даними Центру громадського здоров'я, у 2020 році кількість пацієнтів з туберкульозом скоротилася на 30% – у порівнянні з попередніми роками.

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З точки зору медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів"/Médecins Sans Frontières (MSF), таке різке зниження – це тривожна тенденція.

Менеджерка з медичної діяльності MSF розповіла, що складно назвати якусь одну причину, що призвела до скорочення кількості пацієнтів в Україні на 30%, проте "ця тенденція викликає занепокоєння".

Туберкульоз та COVID-19 – захворювання, що передаються повітряно-крапельним шляхом і мають подібні симптоми. Наші команди у Житомирській області помітили, що коли хворі телефонують своєму сімейному лікарю і повідомляють, що у них кашель та підвищена температура, їх перевіряють лише на COVID-19, але не на туберкульоз,

– розповіла Олена Труш.



Протитуберкульозний диспансер у Житомирській області / Фото: Nitin George, MSF

Традиційне лікування туберкульозу триває близько двох років, але ці терміни можна значно скоротити

У Житомирській області MSF співпрацює з обласним протитуберкульозним диспансером та пропонує модель лікування хіміорезистентного туберкульозу, яка закликає перейти від підходу, зосередженого на стаціонарному лікуванні, до комплексної, пацієнт-орієнтованої допомоги. Для пацієнтів у тяжкому стані чи тих, хто потребує спеціалізованих медичних послуг, на кшталт інтенсивної терапії, перебування у тубдиспансері дійсно може бути необхідним, однак важливо посилити амбулаторну допомогу для того, щоб хворі, отримуючи лікування, могли залишатися зі своєю сім'єю, громадою, джерелом заробітку. Традиційне лікування ХР ТБ триває близько двох років, протягом яких пацієнти мусять щодня приймати ліки. Часто пацієнти здаються під час цього процесу, і це підвищує ймовірність розвитку у них додаткової резистентності та передачі хвороби іншим.

Модель лікування MSF ґрунтується на протоколах лікування, рекомендованих ВООЗ, та поєднує використання повністю пероральної скороченої схеми лікування (9-12 місяців), використання нових високоефективних препаратів (бедаквілін та деламанід), лікування супутніх захворювань, таких як гепатит С, амбулаторну допомогу, психологічну підтримку, послуги з соціальної підтримки. Бедаквілін та деламанід викликають менше побічних ефектів, дають кращі клінічні результати, доступні в Україні та життєво важливі для пацієнтів, у яких може бути резистентність до більшості чи усіх інших препаратів. Чутливий до ліків туберкульоз можна вилікувати за шість місяців чотирма препаратами, тоді як лікування мультирезистентного туберкульозу (резистентність до антибіотиків першого ряду – рифампіцину та ізоніазиду) може тривати від 9 до 24 місяців. Туберкульоз з розширеною резистентністю (РР ТБ) настає, коли пацієнт має резистентність до препаратів другого ряду. Менше третини хворих на РР ТБ виліковуються.

"Це лише туберкульоз": історія Марії, яка лікується від туберкульозу

Пацієнтам, таким як Марія (ім'я змінено), у когорті MSF надається безкоштовна амбулаторна допомога у Бердичівському тубкабінеті у рамках пацієнт-орієнтованого підходу.

Туберкульоз сприймається як щось негативне, і люди бояться з тобою спілкуватися. Спершу мені здавалося, що я невиліковно хвора, але потім зрозуміла, що це лише туберкульоз: я можу пройти лікування і одужати. Коли маєш справу зі сферою громадських послуг, люди бояться тебе торкатися. Лікарі цього протитуберкульозного закладу мені дуже допомогли, лікар-фтизіатр дуже добрий і чуйний,

– розповіла Марія.



Пацієнтка із медсестрою Іриною Сударіковою (ліворуч) у Бердичівському тубкабінеті / Фото Nitin George, MSF

Від початку пандемії MSF відслідковувала вплив COVID-19 на лікування людей, хворих на туберкульоз. У Житомирській області лікарі протитуберкульозного диспансеру повідомили, що кількість пацієнтів, яким діагностували туберкульоз та які розпочали його лікування, зменшилася на 38%. Вони також повідомили про зниження кількості вперше виявлених випадків туберкульозу серед дітей на 70%. 40% хворих, кому вперше в житті діагностували це захворювання, мали важкі форми туберкульозу. Люди, у яких прогресує туберкульоз, соціально незахищені і ризикують передати інфекцію іншим, якщо не проходитимуть лікування. Можливий результат зменшення кількості виявлених випадків – більше смертей, спричинених туберкульозом, та зростання рівня поширеності туберкульозу через один-два роки в українських громадах.

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Що можна зробити, щоб забезпечити належне обстеження та набір на лікування?

Олена Труш розповіла, що сімейні лікарі повинні проводити опитування на туберкульоз під час обстеження на COVID-19. Відповідь "так" принаймні на 3 із 7 питань дозволить медичним працівникам оцінити ймовірність захворювання на туберкульоз та рекомендувати своєчасну та відповідну діагностику.

Люди з симптомами туберкульозу та люди з підтвердженим діагнозом "туберкульоз" повинні мати доступ до безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19, щоб пришвидшити ранній початок лікування туберкульозу. Щоб зменшити прогалини у обстеженні та лікуванні туберкульозу у зв'язку з пандемією, слід виділити додаткові людські та фінансові ресурси,

– заявила вона.

Роль інформації про громадське здоров'я також критично важлива: органи охорони здоров'я повинні заохочувати людей із симптомами туберкульозу звертатися за діагностикою та лікуванням ТБ. Психологічна та соціальна підтримка хворих на хіміорезистентний туберкульоз є ключовим фактором для формування та зміцнення прихильності до лікування. Однак ці послуги не однаково охоплюються по всій території України, що може призводити до незавершення лікування, – вони залежать від обізнаності та готовності місцевих органів влади виділяти місцеві ресурси.



Таблетки, які приймають пацієнти для лікування туберкульозу / Фото Oksana Parafeniuk

Коли в Україні зареєстрували перший випадок захворювання на COVID-19, MSF посилила свою діяльність на рівні амбулаторної допомоги, щоб забезпечити безперервність лікування. Психологи та соціальні працівники MSF підтримували зв'язок із протитуберкульозними кабінетами, як-от у Бердичеві, щоб надавати пацієнтам психологічну допомогу, продовольчі набори та підтримку з відновленням документів, які посвідчують особу, що сприяє отриманню державних пільг. Крім того, команди MSF також займалися транспортуванням зразків для тестування та доставкою ліків в протитуберкульозні кабінети.

Медсестра, Ірина Сударікова, яка працює у Бердичівському протитуберкульозному кабінеті, поділилася своїми спостереженнями про нововведення на рівні амбулаторної допомоги під час суворого карантину у зв'язку з COVID-19.

Вона розповіла, що нині до її тубкабінету приходить не так багато людей, як у допандемічні часи. Як правило, пацієнти зв'язуються з лікарями-фтизіатрами телефоном.

Під час обмежень користування громадським транспортом, пов'язаних з COVID-19, ми почали застосовувати лікування під відеонаглядом, як зручний та економічно вигідний спосіб прийому протитуберкульозних препаратів пацієнтами, які не потребують відвідування протитуберкульозних закладів,

– розповіла Сударікова.

Довідкова інформація: