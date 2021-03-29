Знижує ризики раку до 52%: що таке метаболічна хірургія

Спосіб боротьби з ожирінням ефективний для профілактики всіх типів раку. Науковці давно зрозуміли, що надмірна вага є важливим фактором ризику розвитку злоякісної пухлини, тепер вчені з'ясували чи може боротьба із зайвою вагою знизити ймовірність раку.

Виявилося – може і дуже суттєво

Команда проаналізувала дані більш ніж 98 тисяч людей у віці від 18 до 64 років, які страждали важким ожирінням і неалкогольний жировою хворобою печінки різних стадій, включаючи цироз печінки.

34% пацієнтам з даної вибірки виконали хірургічне видалення жирових клітин. Виявилося, що ризики всіх типів раку знизилися. Особливо це було помітно для пухлин, пов'язаних з ожирінням.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 1,9 мільярда людей страждають від ожиріння або надлишкової ваги. Відомо, що ці проблеми можуть провокувати метаболічні порушення, діабет, серцево-судинні захворювання, проблеми з опорно-руховим апаратом, а також сприяти розвитку раку.

Боротьба з ожирінням ефективна у лікуванні раку

Вчені виявили зниження ризиків всіх типів онкологічних захворювань на 18%, а для пов'язаних з ожирінням пухлин на 25%.

Типи раку, проти яких метод особливо діяв:

колоректальний рак;

рак підшлункової та щитоподібної залози;

онкологія ендометрію;

гепатоцелюлярна карцинома і множинна мієлома.

Коли вчені порівняли дані серед пацієнтів з цирозом печінки і без нього, то ризики раку знизилися на 38% і 52% відповідно.

Перспектива відкриття

Хоча метаболічна хірургія є більш агресивним підходом для профілактики в порівнянні зі зміною способу життя, вона може дати додаткові переваги для поліпшення якості життя і довгострокових витрат на охорону здоров'я,

– йдеться у результатах дослідження.

Тепер команда має намір оцінити аналогічні переваги серед людей з ожирінням, які не страждають від неалкогольної жирової хвороби печінки.

Також вони планують вивчити механізми, які призводять до зниження ризиків раку. Зокрема, яку роль відіграє зміна гормонального фону внаслідок втрати ваги для запобігання розвитку пухлини.