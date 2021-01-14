Вчені протестували тисячі варіантів SARS-CoV-2 і визначили ті, які значно знижували рівень імунної відповіді. Імовірно, з їх допомогою коронавірус зможе вислизати від атаки імунітету, а значить — значно знизити ефективність вакцин.

Ці мутації вже виявили у пацієнтів з 12 країн. Нові висновки опубліковані у вигляді препринта на bioRxiv вченими з Центру досліджень раку Фреда Хадчінсона, пише Nature.

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Як проводили дослідження

Команда протестувала тисячі мутацій SARS-CoV-2, щоб визначити найбільш небезпечні для людини варіанти.

Вчені вивчали антитіла проти SARS-CoV-2 з сироваток крові людей, які перехворіли на COVID-19.

Реакцію антитіл оцінювали по мутаціях домену (RBD) – білка, який розпізнає клітини-господарі і є основною мішенню для антитіл.

Вчені виявили кілька мутацій, які знижували здатність антитіл щільно зв'язуватися зі спайковим білком. Найбільш небезпечні були в ділянці E484K, який знижував властивості антитіл більш ніж в 10 разів.

Наскільки поширені мутації

Мутації E484K реєстрували вже в Бразилії і Південній Африці 2 місяці тому. Зараз цей варіант поширився у 12 країнах: Великобританії, Ботсвані, Франції, Австралії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Швеції, Південної Кореї та Фінляндії.

Поки вчені не вважають, що мутації E484K серйозно завадити вакцинації населення, але послабити ефективність вони цілком можуть.

Однак зараз дослідників більше хвилює питання про швидкість поширення E484K і подібних мутацій, які поступово все ж знижуватимуть захисні властивості багатьох вакцин.