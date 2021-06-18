Чи знижують вакцини Pfizer та Moderna кількість сперми: дослідження

У чоловіків, які отримали щеплення проти коронавірусу препаратом від Pfizer або Moderna COVID-19, не виявлено менших показників сперматозоїдів. Вчені повідомили, що у багатьох навіть стало більше сперми після вакцинації.

Вакцини проти COVID-19 не знижують кількість та якість сперми чоловіків. Дослідники зазначають, що щеплення може навіть збільшити цю кількість сперми.

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Зазначимо, що у мережі поширювалися чутки про те, що вакцини від COVID-19 нібито впливають на фертильність. Тому вчені з університету Майамі вивчили кількість сперми у чоловіків, які недавно були вакциновані і порівняли результати з їх кількістю сперми перед щепленням.

Так, вони не виявили зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків, які отримали одну або дві дози вакцин Pfizer-BioNTech або Moderna. Остаточна середня кількість сперми навіть зросла.

Як проходило дослідження

Для дослідження команда завербувала 45 чоловіків у віці від 18 до 50 років, усі з яких не мали раніше відомих випадків COVID-19 і не проявляли симптомів вірусу.

Після двох-семи днів утримання і перед уколом першої дози вакцини чоловікам провели аналіз сперми. Кількість їхніх сперматозоїдів вдруге проаналізували через 70 днів після уколу другою дозою вакцини.

Результати

Середня кількість сперматозоїдів і рухливість сперми збільшилися. Однак, вчені вважають, що збільшення кількості сперматозоїдів може бути пов'язане не з вакцинацією проти коронавірусу, а з утриманням учасників дослідження.

Але вчені впевнено заявили, що вакцини точно не зменшують кількість сперматозоїдів.

До слова, раніше німецьке дослідження, проведене на початку цього року, показало, що коронавірус викликає запалення сперми і вона стає менш рухливою.