Знизити тиск: наскільки потрібно менше їсти солі
У новому дослідженні вчені показали, що будь-яке обмеження кількості солі в дієті покращує артеріальний тиск. Вони вперше підрахували конкретні цифри зниження артеріального тиску при зменшенні кількості натрію в раціоні.
Джерело:Circulation
Вчені проаналізували 85 досліджень, які тривали до трьох років. Вони виявили, що будь-яке – навіть невелике – скорочення кількості натрію в дієті призводило до зниження артеріального тиску.
Також на тему: Чому потрібно щодня вживати йодовану сіль: пояснення лікаря
Менше солі – нижчий тиск
Водночас цей ефект виявився практично "безмежним": чим менше солі споживали люди, тим нижче ставав тиск.
Дослідження показало, що зменшення кількості натрію в дієті на кожні 2,3 грама на добу призводить до зниження систолічного (верхнього) артеріального тиску на 5,6 міліметра ртутного стовпа, а діастолічного (нижнього) – на 2,3.
Ми виявили, що скорочення натрію в дієті було корисним і для людей з нормальним артеріальним тиском, які і так їдять мало солі,
– сказали автори дослідження
Науковці вважають, що нові дані підтримують рекомендації Американської кардіологічної асоціації: "чим менш солі, тим краще". Навіть при вживанні менш 1,5 грам солі відзначається зниження тиску.
Вчені вказують, що для зниження кількості натрію в дієті, раціон потрібно зробити більш здоровим.
Чому сіль підіймає тиск
Надлишок натрію в організмі сприяє затримці води в кровоносних судинах. Це збільшує навантаження на серце і судини, і з часом може призводити до стійкого підвищення артеріального тиску. Гіпертонія – фактор ризику розвитку інфаркту міокарда та інсульту.
Основне джерело натрію в нашій дієті – кухонна сіль (хлорид натрію). Однак при розрахунку його вмісту в продуктах враховуються й інші його сполуки.
Поділитися новиною