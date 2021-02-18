Знизити тиск: наскільки потрібно менше їсти солі

У новому дослідженні вчені показали, що будь-яке обмеження кількості солі в дієті покращує артеріальний тиск. Вони вперше підрахували конкретні цифри зниження артеріального тиску при зменшенні кількості натрію в раціоні.

Вчені проаналізували 85 досліджень, які тривали до трьох років. Вони виявили, що будь-яке – навіть невелике – скорочення кількості натрію в дієті призводило до зниження артеріального тиску.

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Менше солі – нижчий тиск

Водночас цей ефект виявився практично "безмежним": чим менше солі споживали люди, тим нижче ставав тиск.

Дослідження показало, що зменшення кількості натрію в дієті на кожні 2,3 грама на добу призводить до зниження систолічного (верхнього) артеріального тиску на 5,6 міліметра ртутного стовпа, а діастолічного (нижнього) – на 2,3.

Ми виявили, що скорочення натрію в дієті було корисним і для людей з нормальним артеріальним тиском, які і так їдять мало солі,

– сказали автори дослідження

Науковці вважають, що нові дані підтримують рекомендації Американської кардіологічної асоціації: "чим менш солі, тим краще". Навіть при вживанні менш 1,5 грам солі відзначається зниження тиску.

Вчені вказують, що для зниження кількості натрію в дієті, раціон потрібно зробити більш здоровим.

Чому сіль підіймає тиск

Надлишок натрію в організмі сприяє затримці води в кровоносних судинах. Це збільшує навантаження на серце і судини, і з часом може призводити до стійкого підвищення артеріального тиску. Гіпертонія – фактор ризику розвитку інфаркту міокарда та інсульту.

Основне джерело натрію в нашій дієті – кухонна сіль (хлорид натрію). Однак при розрахунку його вмісту в продуктах враховуються й інші його сполуки.