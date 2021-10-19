Деталі поширення нового штаму коронавірусу

Про нову мутацію вперше розповіли керівник Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу і вчений Джеффрі Барретта з кембриджського Інституту Уеллкома Сенгера.

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Патогенність штаму

Мова йде про нову варіацію Дельта штаму COVID-19. Вчені кажуть, що цей штам є заразнішим за початковий вірус SARS-CoV-2, який зафіксували в Ухані, щонайменше на 10 – 20%.

На думку Франсуа Балу, AY.4.2 може виявитися найзаразнішою з усіх версій, виявлених в ході пандемії.

Новий варіант фіксують тільки у Великій Британії

При цьому вчений уточнив, що зараз цей штам циркулює виключно на території Британії, на нього припадає близько 10% всіх зафіксованих випадків зараження.

Увага! Поки невідомо, яким чином мутація впливає на поширення коронавірусу. Всього у штаму Дельта є 56 мутацій. Щомісяця їх кількість збільшується удвічі.

Ситуація з COVID-19 в Британії

Водночас Барретт вважає, що зростання захворюваності, яке реєструють у Великій Британії наразі, передусім пов'язане із нехтуванням заходами профілактики жителів країни, а не з появою нового штаму.

До слова, влада Британії у вересні 2021 року заявила про повну вакцинацію проти коронавірусу 70% дорослого населення країни. Проте, число нових випадків захворювання на COVID-19 знову почала зростати.