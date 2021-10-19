Знову новий: в Британії виявили заразний штам коронавірусу

19 жовтня 2021 , 20:26
Читать новость на русском

Джерело:

Financial Times

У Великій Британії зафіксували циркуляцію нового небезпечного штаму коронавірусу. Варіант отримав назву AY.4.2.

Деталі поширення нового штаму коронавірусу

Про нову мутацію вперше розповіли керівник Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу і вчений Джеффрі Барретта з кембриджського Інституту Уеллкома Сенгера.

Увага Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, які заважають схуднути

Патогенність штаму

Мова йде про нову варіацію Дельта штаму COVID-19. Вчені кажуть, що цей штам є заразнішим за початковий вірус SARS-CoV-2, який зафіксували в Ухані, щонайменше на 10 – 20%. 

На думку Франсуа Балу, AY.4.2 може виявитися найзаразнішою з усіх версій, виявлених в ході пандемії.

Новий варіант фіксують тільки у Великій Британії

При цьому вчений уточнив, що зараз цей штам циркулює виключно на території Британії, на нього припадає близько 10% всіх зафіксованих випадків зараження.

Увага! Поки невідомо, яким чином мутація впливає на поширення коронавірусу. Всього у штаму Дельта є 56 мутацій. Щомісяця їх кількість збільшується удвічі.

 

Ситуація з COVID-19 в Британії

Водночас Барретт вважає, що зростання захворюваності, яке реєструють у Великій Британії наразі, передусім пов'язане із нехтуванням заходами профілактики жителів країни, а не з появою нового штаму.

До слова, влада Британії у вересні 2021 року заявила про повну вакцинацію проти коронавірусу 70% дорослого населення країни. Проте, число нових випадків захворювання на COVID-19 знову почала зростати.

Чому з'являються нові штами коронавірусу?

Причиною мутації вірусу є незначна зміна у спайковому протеїні на поверхні вірусу. Саме таким чином вірус може швидше розмножуватися, передаватися та уникати імунної системи, ніж початковий варіант коронавірусу. Крім того, достеменно не відомо наскільки добре діють розроблені вакцини на нові мутації коронавірусу. 
Автор: Анастасія Лукашевська