Кількість смертей збільшилась

Відомо, що серед хворих – 730 дітей та 72 медичних працівники. До лікарень госпіталізували 1 749 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

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Попри те, що госпіталізацій стало менше, на жаль, жертв недуги більше – ще 561 інфікований помер. Натомість одужали 25 318 пацієнтів.

Темпи тестувань

За добу здійснили 79 126 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 36 476;

методом ІФА – 8 839;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 811.

Статистика захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 1 646;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 516;

Дніпропетровська область – 393;

Донецька область – 706;

Житомирська область – 77;

Закарпатська область – 368;

Запорізька область – 592;

Івано-Франківська область – 167;

Київська область – 694;

Кіровоградська область – 178;

Луганська область – 224;

Львівська область – 467;

Миколаївська область – 484;

Одеська область – 367;

Полтавська область – 875;

Рівненська область – 431;

Сумська область – 307;

Тернопільська область – 120;

Харківська область – 344;

Херсонська область – 72;

Хмельницька область – 276;

Черкаська область – 645;

Чернівецька область – 171;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 438 381 хворого на COVID-19. З них – 2 946 032 зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль, щонайменше 85 975 інфікованих.



Від початку пандемії в країні провели 15 869 089 ПЛР-тестувань.

До слова, Віктор Ляшко заявляв, що в Україні за останній тиждень захворюваність на COVID-19 зменшилася на 22%, про це свідчить кількість виявлених випадків. Також зменшився показник середньодобової смертності – на 14%.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал