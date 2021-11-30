Знову спалах: понад 10,5 тисяч хворих на COVID за добу
Джерело:МОЗ України
За минулу добу, 29 листопада, коронавірус підтвердили ще у 10 554 мешканців України. Це майже удвічі більше, ніж зафіксували днем раніше.
Кількість смертей збільшилась
Відомо, що серед хворих – 730 дітей та 72 медичних працівники. До лікарень госпіталізували 1 749 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.
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Попри те, що госпіталізацій стало менше, на жаль, жертв недуги більше – ще 561 інфікований помер. Натомість одужали 25 318 пацієнтів.
Темпи тестувань
За добу здійснили 79 126 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 36 476;
- методом ІФА – 8 839;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 811.
Статистика захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 1 646;
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 516;
- Дніпропетровська область – 393;
- Донецька область – 706;
- Житомирська область – 77;
- Закарпатська область – 368;
- Запорізька область – 592;
- Івано-Франківська область – 167;
- Київська область – 694;
- Кіровоградська область – 178;
- Луганська область – 224;
- Львівська область – 467;
- Миколаївська область – 484;
- Одеська область – 367;
- Полтавська область – 875;
- Рівненська область – 431;
- Сумська область – 307;
- Тернопільська область – 120;
- Харківська область – 344;
- Херсонська область – 72;
- Хмельницька область – 276;
- Черкаська область – 645;
- Чернівецька область – 171;
- Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Зверніть увагу! За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 438 381 хворого на COVID-19. З них – 2 946 032 зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль, щонайменше 85 975 інфікованих.
Від початку пандемії в країні провели 15 869 089 ПЛР-тестувань.
До слова, Віктор Ляшко заявляв, що в Україні за останній тиждень захворюваність на COVID-19 зменшилася на 22%, про це свідчить кількість виявлених випадків. Також зменшився показник середньодобової смертності – на 14%.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал