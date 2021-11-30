Знову спалах: понад 10,5 тисяч хворих на COVID за добу

30 листопада 2021 , 08:13
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 29 листопада, коронавірус підтвердили ще у 10 554 мешканців України. Це майже удвічі більше, ніж зафіксували днем раніше.

Кількість смертей збільшилась

Відомо, що серед хворих – 730 дітей та 72 медичних працівники. До лікарень госпіталізували 1 749 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. 

Увага Популярний препарат проти COVID-19 виявився неефективним

Попри те, що госпіталізацій стало менше, на жаль, жертв недуги більше – ще 561 інфікований помер. Натомість одужали 25 318 пацієнтів.

Темпи тестувань

За добу здійснили 79 126 тестувань, зокрема:

  • методом ПЛР – 36 476;
  • методом ІФА – 8 839;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 811.

Статистика захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 1 646;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 516;
  • Дніпропетровська область – 393;
  • Донецька область – 706;
  • Житомирська область – 77;
  • Закарпатська область – 368;
  • Запорізька область – 592;
  • Івано-Франківська область – 167;
  • Київська область – 694;
  • Кіровоградська область – 178;
  • Луганська область – 224;
  • Львівська область – 467;
  • Миколаївська область – 484;
  • Одеська область – 367;
  • Полтавська область – 875;
  • Рівненська область – 431;
  • Сумська область – 307;
  • Тернопільська область – 120;
  • Харківська область – 344;
  • Херсонська область – 72;
  • Хмельницька область – 276;
  • Черкаська область – 645;
  • Чернівецька область – 171;
  • Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 438 381 хворого на COVID-19. З них – 2 946 032 зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль, щонайменше 85 975 інфікованих.

Від початку пандемії в країні провели 15 869 089 ПЛР-тестувань.

До слова, Віктор Ляшко заявляв, що в Україні за останній тиждень захворюваність на COVID-19 зменшилася на 22%, про це свідчить кількість виявлених випадків. Також зменшився показник середньодобової смертності – на 14%.

 


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Автор: Аліна Оліховська