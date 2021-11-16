Знову сумний рекорд: за добу в Україні померла найбільша кількість COVID-хворих

За минулу добу, 15 листопада, в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників.

На жаль, коронавірус забрав життя ще 838 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії в Україні. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.

До теми Жодного хворого у Мелітополі, Вінниччина "почервоніла": новини про коронавірус 15 листопада

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 264 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 21 914 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 15 листопада в Україні провели 112 896 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 45 674,

методом ІФА – 13 529,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 693.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

Київ – 1 481 випадок;

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1 635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1 084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1 549 випадків;

Полтавська область – 1 000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 244 749 мешканцям країни. 2 664 373 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 77 985 інфікованих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал