Знову сумний рекорд: за добу в Україні померла найбільша кількість COVID-хворих

16 листопада 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 15 листопада, в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників.

На жаль, коронавірус забрав життя ще 838 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії в Україні. Найвищий добовий приріст смертності  зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.

До теми Жодного хворого у Мелітополі, Вінниччина "почервоніла": новини про коронавірус 15 листопада

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 264 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 21 914 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 15 листопада в Україні провели 112 896 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 45 674,
  • методом ІФА – 13 529,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 693.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

  • Київ – 1 481 випадок;
  • Вінницька область – 619 випадків;
  • Волинська область – 627 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 635 випадків;
  • Донецька область – 736 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадок;
  • Закарпатська область – 379 випадків;
  • Запорізька область – 1 084 випадки;
  • Івано-Франківська область – 325 випадків;
  • Київська область – 754 випадки;
  • Кіровоградська область – 127 випадків;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 770 випадків;
  • Миколаївська область – 842 випадки;
  • Одеська область – 1 549 випадків;
  • Полтавська область – 1 000 випадків;
  • Рівненська область – 653 випадки;
  • Сумська область – 387 випадків;
  • Тернопільська область – 280 випадків;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 153 випадки;
  • Хмельницька область – 387 випадків;
  • Черкаська область – 762 випадки;
  • Чернівецька область – 247 випадків;
  • Чернігівська область – 326 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 244 749 мешканцям країни. 2 664 373 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 77 985 інфікованих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт