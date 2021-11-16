Знову сумний рекорд: за добу в Україні померла найбільша кількість COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 15 листопада, в Україні виявили 16 308 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників.
На жаль, коронавірус забрав життя ще 838 людей. Це найбільша кількість від початку пандемії в Україні. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.
До теми Жодного хворого у Мелітополі, Вінниччина "почервоніла": новини про коронавірус 15 листопада
За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 264 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 21 914 хворих.
Охоплення тестування населення
Впродовж 15 листопада в Україні провели 112 896 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 45 674,
- методом ІФА – 13 529,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 693.
Ситуація в регіонах
Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).
Нові випадки захворювання в регіонах за добу:
- Київ – 1 481 випадок;
- Вінницька область – 619 випадків;
- Волинська область – 627 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 635 випадків;
- Донецька область – 736 випадків;
- Житомирська область – 301 випадок;
- Закарпатська область – 379 випадків;
- Запорізька область – 1 084 випадки;
- Івано-Франківська область – 325 випадків;
- Київська область – 754 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 337 випадків;
- Львівська область – 770 випадків;
- Миколаївська область – 842 випадки;
- Одеська область – 1 549 випадків;
- Полтавська область – 1 000 випадків;
- Рівненська область – 653 випадки;
- Сумська область – 387 випадків;
- Тернопільська область – 280 випадків;
- Харківська область – 547 випадків;
- Херсонська область – 153 випадки;
- Хмельницька область – 387 випадків;
- Черкаська область – 762 випадки;
- Чернівецька область – 247 випадків;
- Чернігівська область – 326 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 244 749 мешканцям країни. 2 664 373 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 77 985 інфікованих.
Від початку пандемії в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал