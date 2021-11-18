На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 103 інфікованих.

До теми МОЗ оновило стандарти госпіталізації пацієнтів з COVID-19: що змінилося

За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 17 листопада в Україні провели 114 199 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 56132,

методом ІФА – 13840,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44227.

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