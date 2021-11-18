Знову в Україні більше інфікувань коронавірусом, ніж одужань
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20591 нового хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 1478 дітей та 377 медпрацівників.
На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людини. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 103 інфікованих.
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.
Охоплення тестування населення
Впродовж 17 листопада в Україні провели 114 199 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 56132,
- методом ІФА – 13840,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44227.
Ситуація в регіонах
Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 892), Полтавській (1 100), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) областях та у Києві (1 483).
Нові випадки захворювання в регіонах за добу:
- Київ – 1 483;
- Вінницька область – 733;
- Волинська область – 731;
- Дніпропетровська область – 1 892;
- Донецька область – 1 203;
- Житомирська область – 816;
- Закарпатська область – 462;
- Запорізька область – 1 240;
- Івано-Франківська область – 819;
- Київська область – 976;
- Кіровоградська область – 214;
- Луганська область – 330;
- Львівська область – 1 021;
- Миколаївська область – 900;
- Одеська область – 1 055;
- Полтавська область – 1 100;
- Рівненська область – 656;
- Сумська область – 549;
- Тернопільська область – 467;
- Харківська область – 759;
- Херсонська область – 370;
- Хмельницька область – 941;
- Черкаська область – 729;
- Чернівецька область – 258;
- Чернігівська область – 737.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 284 008 мешканцям країни. 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 інфікованих.
Від початку пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал