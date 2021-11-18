Знову в Україні більше інфікувань коронавірусом, ніж одужань

За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20591 нового хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 1478 дітей та 377 медпрацівників.

На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людини. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 103 інфікованих.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 17 листопада в Україні провели 114 199 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 56132,

методом ІФА – 13840,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44227.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 892), Полтавській (1 100), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) областях та у Києві (1 483).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

Київ – 1 483;

Вінницька область – 733;

Волинська область – 731;

Дніпропетровська область – 1 892;

Донецька область – 1 203;

Житомирська область – 816 ;

; Закарпатська область – 462 ;

; Запорізька область – 1 240;

Івано-Франківська область – 819;

Київська область – 976;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 330;

Львівська область – 1 021;

Миколаївська область – 900;

Одеська область – 1 055;

Полтавська область – 1 100;

Рівненська область – 656;

Сумська область – 549;

Тернопільська область – 467;

Харківська область – 759;

Херсонська область – 370;

Хмельницька область – 941;

Черкаська область – 729;

Чернівецька область – 258;

Чернігівська область – 737.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 284 008 мешканцям країни. 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 інфікованих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал