Знову в Україні більше інфікувань коронавірусом, ніж одужань

18 листопада 2021 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20591 нового хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 1478 дітей та 377 медпрацівників.

На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людини. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 103 інфікованих.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 17 листопада в Україні провели 114 199 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 56132,
  • методом ІФА – 13840,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44227.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 892), Полтавській (1 100), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) областях та у Києві (1 483).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

  • Київ – 1 483;
  • Вінницька область – 733;
  • Волинська область – 731;
  • Дніпропетровська область – 1 892;
  • Донецька область – 1 203;
  • Житомирська область – 816;
  • Закарпатська область – 462;
  • Запорізька область – 1 240;
  • Івано-Франківська область – 819;
  • Київська область – 976;
  • Кіровоградська область – 214;
  • Луганська область – 330;
  • Львівська область – 1 021;
  • Миколаївська область – 900;
  • Одеська область – 1 055;
  • Полтавська область – 1 100;
  • Рівненська область – 656;
  • Сумська область – 549;
  • Тернопільська область – 467;
  • Харківська область – 759;
  • Херсонська область – 370;
  • Хмельницька область – 941;
  • Черкаська область – 729;
  • Чернівецька область – 258;
  • Чернігівська область – 737.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 284 008 мешканцям країни. 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 інфікованих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Автор: Олександр Бевза