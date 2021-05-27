Вчені вже декілька років називають ці правила застарілими, які обмежують розвиток науки. І нещодавно Міжнародне товариство дослідження стовбурових клітин (ISSCR) внесло довгоочікувані зміни в регламенти, які дають нові можливості у вивченні причин хвороб і викиднів.

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Так, ще на початку 2021 року група біоетики й вчених з різних країн звернулася до законодавців і ISSCR із закликом подумати над обережним і поетапним підходом до наукових проєктів з використанням людських ембріонів, тривалість життя яких перевищує 14 днів. І нарешті ISSCR прийняло рішення послабити ці суворі керівні принципи.

Що змінилося:

Тепер кожен експеримент, який триває над людським ембріоном понад 2 тижні, буде розглядатися в індивідуальному порядку. Його оцінюватимуть в декількох етапах, щоб визначити момент його завершення.

Разом з тим, чим довше дослідницька група захоче культивувати ембріон, тим складнішим буде процес перевірки з боку регулювальних органів.

Крайній період досліджень над ембріонами не вказали. Як ми вже зазначали вище, все буде розглядатися індивідуально.

У документі підкреслили, що до тих пір, поки безпеку редагування геному не буде доведено, не варто редагувати гени в ембріонах людини.

Що дає науці та людству скасування правила "14 днів"

Тепер науковці зможуть вивчати 14 – 28 денний розвиток ембріона, досліджувати процес появи й розвитку різних типів клітин і вивчати найраніші етапи розвитку плаценти. Це дозволить зрозуміти, чому трапляються викидні й навіть з'ясувати причини вроджених аномалій.

Варто зауважити, що пом'якшення правил не означає, що тепер вчені з усього світу зможуть вільно проводити такі дослідження і вже найближчим ми зможемо побачити нових відкриттів.

В багатьох країнах проведення подібних досліджень потребують змін у законодавстві. Але в ISSCR сподіваються, що їхня нова позиція дозволить почати активний діалог як на міжнародному рівні, так і всередині кожної країни.