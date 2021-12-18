Чи зобов'язаний сімейний лікар приїжджати на виклик додому

В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі. Водночас сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому.

Лише вашої вимоги недостатньо

У Національній службі здоров’я України пояснили, що лікар не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд.

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У невідкладних випадках – "швидка"

Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв'язку, якщо вирішить, що це доцільно.

У невідкладних випадках потрібно дзвонити не сімейному лікарю, а викликати швидку за номером 103,

– наголосили у НСЗУ.

До слова, швидку допомогу теж не треба викликати "про всяк випадок". Про нюанси роботи "швидкої" читайте в інтерв'ю 24 каналу з лікарем швидкої та за сумісництвом керівником авіамедиків Володимиром Ананєвичом.

Безоплатні та платні послуги

Раніше у НСЗУ пояснили, які послуги можуть бути платними для пацієнта. Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо.

Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.

Детально Як отримати медичні послуги безкоштовно, а за які доведеться платити

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