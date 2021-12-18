Чи зобов'язаний сімейний лікар приїжджати на виклик додому
Джерело:НСЗУ
В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі. Водночас сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому.
Лише вашої вимоги недостатньо
У Національній службі здоров’я України пояснили, що лікар не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд.
Увага Що таке тривога і як з нею боротися
У невідкладних випадках – "швидка"
Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв'язку, якщо вирішить, що це доцільно.
У невідкладних випадках потрібно дзвонити не сімейному лікарю, а викликати швидку за номером 103,
– наголосили у НСЗУ.
До слова, швидку допомогу теж не треба викликати "про всяк випадок". Про нюанси роботи "швидкої" читайте в інтерв'ю 24 каналу з лікарем швидкої та за сумісництвом керівником авіамедиків Володимиром Ананєвичом.
Безоплатні та платні послуги
Раніше у НСЗУ пояснили, які послуги можуть бути платними для пацієнта. Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо.
Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.
Детально Як отримати медичні послуги безкоштовно, а за які доведеться платити
Вам також може бути цікаво – Скільки коштує лікування хворого на COVID-19 – дивитись відео