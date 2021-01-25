Зони карантину: МОЗ проведе аналіз регіонів

Карантинні зони в Україні планують повернути через тиждень. Однак перед цим Міністерство охорони здоров'я проведе аналіз епідеміологічної ситуації в регіонах.

Щоб адаптивний карантин був ефективний, потрібно проаналізувати ситуацію в регіонах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, що 25 січня закінчився локдаун та почав діяти загальнонаціональний карантин з обмеженнями помаранчевої зони. Проте надалі уряд поверне адаптивний карантин.

Захворюваність зменшується

Степанов відзначив, що захворюваність на коронавірус зменшується протягом 2 тижнів поспіль. Міністр додав, що 30 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу – це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня.

Крім того, кількість хворих, що потребують госпіталізації, теж зменшується. Зберігається тенденція, коли кількість виписаних із лікарень пацієнтів перевищує кількість госпіталізованих.

На думку міністра, така статистика виникла завдяки локдауну.

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За інформацією МОЗ, минулого тижня провели 144 280 тестувань методом ПЛР, а також 20 206 досліджень на виявлення антигена швидкими тестами у сімейних лікарів.



Обмеження карантинних зон / Інфографіка 24 каналу