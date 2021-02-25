В зоні ООС почали вакцинацію військових: фото

На Донбасі 25 лютого розпочали вакцинацію українських військових проти коронавірусу. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю.

Вакцинація на Донбасі

У госпіталь привезли 7 200 доз препарату компанії AstraZeneca.

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Вже сьогодні лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти,

– заявили у штабі ООС.

Там додали, що 26 лютого бригади у складі анестезіолога, терапевта і медсестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.

Військове командування зазначило, що вакцинація відбувається на добровільній основі.

"Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря. Їм міряють температуру тіла, артеріальний тиск, а також збирають дані анамнезу. Тоді медики визначають чи є протипоказання до вакцинації", – підкреслили у штабі ООС.

Там наголосили, що абсолютними протипоказаннями до щеплення є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.

24 лютого в Україні стартувала масова вакцинація населення проти коронавірусу. Найперше щеплення почали робити у Черкасах, далі – на Київщині, Вінниччині та Чернігівщині.



В Україні розпочали вакцинацію проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу