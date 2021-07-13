Зовсім не прісно: 4 поради, як відмовитися від солі та чому вона може лише нашкодити
Джерело:Центр громадського здоров'я
Доросла людина зазвичай вживає більше солі протягом дня, ніж їй того потрібно. Тож, фахівці радять взагалі від неї відмовитись, оскільки це може нашкодити вашому організму.
Разом з тим, у Центрі громадського здоров'я не лише закликали забрати сіль з раціону. Вони порадили, чим можна її замінити.
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Чому сіль може нашкодити
Фахівці розповіли, що натрій, який міститься в солі, є важливим для нормальної роботи людського організму. Втім, його надлишок у раціоні може призвести до високого артеріального тиску. А це вже підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та збільшення ваги.Довідка. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим вживати не більше ніж 5 грамів солі на день (приблизно неповну чайну ложку). Однак статистика каже, людина вживає двічі більше.
Як ще в організм потрапляє сіль
Окрім звичайної білої солі, яку ми використовуємо під час приготування їжі, багато натрію також міститься і в таких продуктах:
- у хлібі;
- макаронах;
- напівфабрикатах;
- готових соусах;
- у сухих сніданках.
Там підкреслили, що відмова від солі не означає, що "доведеться їсти прісну та несмачну їжу". Розкрити смак їжі можуть різноманітні спеції, трави та зелень.
Чудова ідея для подарунка – придбати мамі набір різних приправ без солі для готування,
– вважають у відомстві.
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Як обмежити вживання солі
Якщо ж людина зовсім не може відмовитися від солі, її можна скоротити, якщо дотримуватися таких простих порад:
- не соліть страви під час приготування, лише готову їжу;
- не тримайте сільничку на обідньому столі;
- відмовтеся від солоних перекусів;
- обирайте продукти з низьким вмістом натрію.
Тож пам'ятайте, що уже минули ті часи, коли сіль була на вагу золота, тому споживайте помірно.