Зовсім не прісно: 4 поради, як відмовитися від солі та чому вона може лише нашкодити

Доросла людина зазвичай вживає більше солі протягом дня, ніж їй того потрібно. Тож, фахівці радять взагалі від неї відмовитись, оскільки це може нашкодити вашому організму.

Разом з тим, у Центрі громадського здоров'я не лише закликали забрати сіль з раціону. Вони порадили, чим можна її замінити.

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Чому сіль може нашкодити

Фахівці розповіли, що натрій, який міститься в солі, є важливим для нормальної роботи людського організму. Втім, його надлишок у раціоні може призвести до високого артеріального тиску. А це вже підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та збільшення ваги.

Як ще в організм потрапляє сіль

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим вживати не більше ніж 5 грамів солі на день (приблизно неповну чайну ложку). Однак статистика каже, людина вживає двічі більше.

Окрім звичайної білої солі, яку ми використовуємо під час приготування їжі, багато натрію також міститься і в таких продуктах:

у хлібі;

макаронах;

напівфабрикатах;

готових соусах;

у сухих сніданках.

Там підкреслили, що відмова від солі не означає, що "доведеться їсти прісну та несмачну їжу". Розкрити смак їжі можуть різноманітні спеції, трави та зелень.

Чудова ідея для подарунка – придбати мамі набір різних приправ без солі для готування,

– вважають у відомстві.

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Як обмежити вживання солі

Якщо ж людина зовсім не може відмовитися від солі, її можна скоротити, якщо дотримуватися таких простих порад:

не соліть страви під час приготування, лише готову їжу; не тримайте сільничку на обідньому столі; відмовтеся від солоних перекусів; обирайте продукти з низьким вмістом натрію.

Тож пам'ятайте, що уже минули ті часи, коли сіль була на вагу золота, тому споживайте помірно.