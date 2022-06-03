Зріст людини впливає на те, які хвороби може мати людина

Високі та низькі люди мають схильність до різних хвороб. До такого висновку прийшли науковці після проведення великого дослідження.

Раніше науковці підозрювали, шо високий зріст може бути фактором, пов’язаним з багатьма поширеними захворюваннями, починаючи від серцевих захворювань і закінчуючи раком.

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У новому дослідженні вчені з вчені з США вирішили розібратися в цих заплутаних факторів. Вони окремо розглядали зв’язки між різними захворюваннями та зростом людини, а також зв’язки з прогнозованим ризиками хвороб через їхню генетичну схильність.

Команда вчених використовувала дані програми VA Million Veteran, яка включала генетичну інформацію та інформацію про здоров’я понад 200 000 білих дорослих людей і понад 50 000 темношкірих дорослих людей.

Які хвороби частіше виникають у високих людей

Результати підтвердили попередні висновки про те, що високий зріст пов’язаний з вищим ризиком: фібриляції передсердь і варикозного розширення вен.

Дослідження також виявило нові зв’язки між високим зростом і вищим ризиком периферичної нейропатії, яка виникає через пошкодженням нервів на кінцівках, а також інфекціями шкіри та кісток, такими як виразки ніг і стоп.

Які хвороби частіше мають низькі люди

Виявилось, що люди невисокого зросту мають вищий ризиком ішемічної хвороби серця, високого кров'яного тиску та високого рівня холестерину.

Дослідники приходять до висновку, що зріст може бути раніше невідомим фактором ризику кількох поширених станів у дорослих. Однак вони кажуть, що необхідні додаткові дослідження, щоб прояснити деякі з цих асоціацій, і що майбутні дослідження виграють від залучення більшої та різноманітнішої міжнародної популяції.

Використовуючи генетичні методи, застосовані до програми VA Million Veteran Program, ми знайшли докази того, що зріст дорослої людини може впливати на понад 100 клінічних ознак, включаючи кілька станів, які негативно впливають на якість життя — периферична нейропатія, виразки нижніх кінцівок і хронічні венозні захворювання,

– зазначили науковці.

Загалом у новому дослідженні розглядалося понад 1000 станів і симптомів, що зробило його найбільшим дослідженням взаємозв'язку зросту та захворювань.