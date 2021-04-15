Вчені здійснили прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера

Японці розробили речовину, яка робить бета-амілоїд в головному мозку вразливим для імунної системи. Дослідження провели тільки на мишах.
Виникнення хвороби Альцгеймера
Основна гіпотеза розвитку хвороби Альцгеймера пов'язує її з відкладенням в головному мозку бляшок патологічного білка бета-амілоїду. Раніше вчені та фармкомпанії намагалися впоратися з цими бляшками за допомогою моноклональних антитіл.
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Однак випробування цих препаратів і ліків з іншим механізмом дії завжди припинялися на порівняно ранніх стадіях, тому зараз препаратів проти хвороби Альцгеймера не існує.
Новий метод лікування хвороби Альцгеймера
Вчені з Токійського університету розробили невелику молекулу, яку назвали каталізатором фотооксигенації. В організмі ця речовина здатна вивільняти атоми кисню. Вона залишається інертною, поки на неї не подіють світлом ближнього інфрачервоного діапазону.
Як відбувалося дослідження
Зверніть увагу!
- Спочатку вчені досліджували свій каталізатор в експериментах на культурах клітин і тканин. Коли молекула активізувалася, активний кисень атакував бляшки бета-амілоїду, роблячи їх структуру нестабільною. Далі змінені амілоїдні бляшки знищуються клітинами імунної системи.
- Учені випробували каталізатор фотооксигенації в експерименті на мишах з хворобою Альцгеймера. Речовина піддослідним тваринам вводили безпосередньо в головний мозок. Після цього мозок гризунів висвітлювали інфрачервоним випромінюванням за допомогою спеціально зонда протягом тижня по пів години на день.
- Далі автори дослідження провели хімічний аналіз мозку мишей. Він показав, що кількість бета-амілоїду суттєво зменшилася.
- Нарешті, вчені перевірили дію каталізатора фотооксигенації на мертвому мозку людей з хворобою Альцгеймера. Його результати були вражаючими: бляшки розпадалися.
У майбутньому вчені хочуть удосконалити цей експериментальний метод дослідження. Вони прагнуть вдосконалити каталізатор так, щоб його робота запускалася випромінюванням, джерело якого розміщується поза черепом.