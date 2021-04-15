Вчені здійснили прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера

Японці розробили речовину, яка робить бета-амілоїд в головному мозку вразливим для імунної системи. Дослідження провели тільки на мишах.

Виникнення хвороби Альцгеймера

Основна гіпотеза розвитку хвороби Альцгеймера пов'язує її з відкладенням в головному мозку бляшок патологічного білка бета-амілоїду. Раніше вчені та фармкомпанії намагалися впоратися з цими бляшками за допомогою моноклональних антитіл.

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Однак випробування цих препаратів і ліків з іншим механізмом дії завжди припинялися на порівняно ранніх стадіях, тому зараз препаратів проти хвороби Альцгеймера не існує.

Новий метод лікування хвороби Альцгеймера

Вчені з Токійського університету розробили невелику молекулу, яку назвали каталізатором фотооксигенації. В організмі ця речовина здатна вивільняти атоми кисню. Вона залишається інертною, поки на неї не подіють світлом ближнього інфрачервоного діапазону.

Як відбувалося дослідження

Спочатку вчені досліджували свій каталізатор в експериментах на культурах клітин і тканин. Коли молекула активізувалася, активний кисень атакував бляшки бета-амілоїду, роблячи їх структуру нестабільною. Далі змінені амілоїдні бляшки знищуються клітинами імунної системи.

Учені випробували каталізатор фотооксигенації в експерименті на мишах з хворобою Альцгеймера. Речовина піддослідним тваринам вводили безпосередньо в головний мозок. Після цього мозок гризунів висвітлювали інфрачервоним випромінюванням за допомогою спеціально зонда протягом тижня по пів години на день.

Далі автори дослідження провели хімічний аналіз мозку мишей. Він показав, що кількість бета-амілоїду суттєво зменшилася.

Нарешті, вчені перевірили дію каталізатора фотооксигенації на мертвому мозку людей з хворобою Альцгеймера. Його результати були вражаючими: бляшки розпадалися.

У майбутньому вчені хочуть удосконалити цей експериментальний метод дослідження. Вони прагнуть вдосконалити каталізатор так, щоб його робота запускалася випромінюванням, джерело якого розміщується поза черепом.