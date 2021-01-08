У Великій Британії правоохоронці розшукують шахрая. Він зробив фейкове щеплення від коронавірусу 92-річній жінці.

Зловмисник взяв з неї майже 220 доларів за нібито дозу вакцини. Про це повідомили на сайті BBC.

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Як це сталось

Як розповіла 92-річна жінка, шахрай зробив їй укол знаряддям, схожим на дротик. Наразі невідомо, яку саме речовину зловмисник ввів жінці, але медики побічних ефектів у неї не виявили.

Зловмисника розшукує поліція

Зловмисника розшукує британська поліція. Його якнайскоріше затримання, як зазначили правоохоронні органи, є дуже важливим, оскільки шахрай вимагає гроші від людей та може піддати небезпеці життя британців.

Зазначимо! Наприкінці грудня Європол попередив про шахрайство з вакцинами від COVID-19. Правоохоронці розповіли про появу в соцмережах фіктивних оголошень про продаж вакцин від коронавірусу.

Також у Міністерстві охорони здоров'я Британії наголосили, що вакцинація від коронавірусу є безкоштовною у Сполученому Королівстві та представники міністерства ніколи не запитуватимуть банківські реквізити в пацієнтів.

Вакцинація у Великій Британії: коротко