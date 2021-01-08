Зробив 92-річній жінці фейкове щеплення від COVID-19: у Великій Британії розшукують шахрая
У Великій Британії правоохоронці розшукують шахрая. Він зробив фейкове щеплення від коронавірусу 92-річній жінці.
Зловмисник взяв з неї майже 220 доларів за нібито дозу вакцини. Про це повідомили на сайті BBC.
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Як це сталось
Як розповіла 92-річна жінка, шахрай зробив їй укол знаряддям, схожим на дротик. Наразі невідомо, яку саме речовину зловмисник ввів жінці, але медики побічних ефектів у неї не виявили.
Зловмисника розшукує поліція
Зловмисника розшукує британська поліція. Його якнайскоріше затримання, як зазначили правоохоронні органи, є дуже важливим, оскільки шахрай вимагає гроші від людей та може піддати небезпеці життя британців.
Також у Міністерстві охорони здоров'я Британії наголосили, що вакцинація від коронавірусу є безкоштовною у Сполученому Королівстві та представники міністерства ніколи не запитуватимуть банківські реквізити в пацієнтів.
Вакцинація у Великій Британії: коротко
- Станом на 25 грудня у Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 600 тисяч громадян.
- Вакцинація британців від коронавірусу почалася 8 грудня.
- Країна схвалила застосування вакцини американської компанії Moderna на території країни. Це вже третій схвалений препарат проти коронавірусу в державі.
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