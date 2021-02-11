Причиною збільшення числа смертей в Англії й Шотландії могли стати більше ожиріння і надлишок жиру в організмі, ніж куріння.

Автори дослідження проаналізували дані, зібрані в період з 2003 по 2017 рік. Учасниками дослідження стали 192 239 дорослих з середнім віком 50 років з Англії й Шотландії.

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Учасники повідомляли, чи курять вони і якщо так, то на скільки регулярно. А їхній зріст і вагу вимірювали спеціальні інтерв'юери або медсестри.

Дослідники об'єднали свої дані з оцінками ризику смерті від куріння (17 досліджень), а також ожиріння і надмірного жиру в організмі (198 досліджень).

Результати аналізу:

За розрахунками, в період з 2003 по 2017 рік відсоток смертей, пов'язаних з курінням, знизився з 23,1% до 19,4%. Натомість кількість смертей, пов'язаних з ожирінням і зайвою вагою, збільшилась з 17,9% до 23,1%.

Окрім цього, за оцінками авторів, у 2014 році кількість смертей, пов'язаних з ожирінням і надлишковим вмістом жиру в організмі, перевищила кількість смертей, пов'язаних з курінням.

Але разом з тим автори виявили, що хоч ожиріння і зайва вага серед літніх людей, ймовірно, призвели до більшого числа смертей, ніж куріння, останнє все ж сприяє більшій кількості смертей серед молодих людей.

Аналіз також показує, що стать вплинула на вплив куріння, ожиріння і надмірного жиру в організмі на передбачувані смерті. Серед чоловіків ожиріння і надлишок жиру в організмі могли стати причиною на 5,2% більше смертей у 2017 році, а серед жінок – на 2,2%.

Натомість в період 2003 по 2017 рік смертність від ожиріння і надмірного жиру в організмі збільшилася на 25,9% серед жінок і на 31% серед чоловіків. Натомість смертність від куріння знизилася на 18,1% для жінок і 14, 9% для чоловіків.

Автори попередили, що кількість смертей, пов'язаних з курінням, ожирінням і надлишком жиру в цьому дослідженні є тільки оцінкою. І що фактори, які впливають на ці смерті, вимагають подальшого вивчення.