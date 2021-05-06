Чому деякі носії ВІЛ не хворіють на СНІД

Американські вчені описали рідкісну підгрупу людей, чия імунна система може контролювати ВІЛ без використання лікарських засобів. У них виявився певний тип клітин, які мають незвичайні характеристики. Ймовірно, це дозволить вченим розробити терапію, яка допоможе ВІЛ-інфікованим відмовитися від щоденного прийому медикаментів.

Суть дослідження

Коли говорять про імунітет, зазвичай згадують адаптивну імунну реакцію антитіл і Т-клітин, які мають здатність навчитись боротися з певними патогенами після інфекції або вакцинації. Однак у імунної системи є й інша, вроджена реакція, яка використовує низку методів швидкої відповіді на шкідливі мікроорганізми або підтримку адаптивного імунітету.

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Проте, у попередніх дослідженнях вчені встановили, що певні компоненти вродженого імунітету, можна навчити реагувати на інфекційні патогени, такі як ВІЛ. А нещодавно група вчених виявила у групи так званих "елітних контролерів" – носіїв ВІЛ, що не хворіють на СНІД – мієлоїдний дендритні клітини, які мають характеристики вроджених імунних клітин.

За допомогою РНК-секвенування ми змогли ідентифікувати РНК – MIR4435-2HG – яка була присутня у великій кількості в мієлоїдних дендритних клітинах елітних контролерів. Наше дослідження показує, що MIR4435-2HG може бути важливим фактором цього стану, що вказує на адаптивну реакцію,

– зазначив автор дослідження.

Чому це важливо

Основна функція мієлоїдних дендритних клітин – надавати підтримку Т-клітинам, які мають ключове значення для здатності елітних контролерів стримувати ВІЛ. Оскільки MIR4435-2HG в великому обсязі була знайдена тільки в клітинах цієї групи, вона може бути частиною набутої імунної реакції на інфекцію.

Також мієлоїдні дендритні клітини з підвищеним MIR4435-2HG мають високий рівень білка RPTOR, який стимулює метаболізм. Це дозволяє мієлоїдним дендритним клітинам краще підтримувати Т-клітини, що власне й контролюють ВІЛ.