Чому вам краще відмовитись від солодкого

Мітохондрії часто порівнюють з електростанціями клітин, адже саме завдяки роботі мітохондрій, клітини отримують достатню кількість енергії. Попри те, що наш організм завжди потребує глюкози, її надлишок призводить до розвитку багатьох захворювань.

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Нове дослідження підтвердило – надлишок глюкози в клітинах внаслідок надмірного споживання цукру з їжею порушує ліпідний обмін в тканинах і призводить до пошкоджень мітохондрій.

Як зробили відкриття

У ході експериментів вчені виявили, що надлишок глюкози знижує концентрацію поліненасичених жирних кислот в мембрані мітохондрій, що власне й призводить до порушення їх цілісності.

Поліненасичені жирні кислоти життєво важливі для підтримки функції мітохондрій, вони регулюють безліч процесів в організму, зокрема відповідають за рівень запалених процесів та показники артеріального тиску.

Що важливо, так це те, що вчені зуміли зупинити процес руйнування мітохондрій у мишей. Для цього не потрібно жодних додаткових зусиль – вчені застосовували лише спеціальну дієту з мінімальним вмістом цукру.

Що ще раз підтвердило гіпотезу про руйнівну дію цукру.

Також вчені виявили, що високе споживання вуглеводів знижує позитивний ефект від поліненасичених жирних кислот.

Це важливе відкриття, яке допоможе налагодити метаболічні процеси в організмі людини. Вчені сподіваються, що експерти галузей здоров'я, нутриціології врахують нові дані для корекції раціону пацієнтів.