Зрозуміли чому збільшився показник середньої тривалості життя

Збільшення середньої тривалості життя пов'язано не з уповільненням темпів старіння, а зі зниженням рівня дитячої смертності. Показник зростає тому що все більше немовлят і молоді виживають.

Як відбувалося дослідження

До таких висновків прийшли вчені з 14 країн після аналізу демографічних даних про дев'ять різних популяцій людей і 30 популяціях мавп.

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Дослідників цікавила зв'язок між двома показниками. Перший – очікувана тривалість життя. Це середній вік, в якому вмирають люди. Другий – рівність тривалості життя. Він демонструє, наскільки смертність сконцентрована в групі старшого віку.

Ріст тривалості життя

Виявилося, перший показник зростає разом з другим. Наприклад, висока рівність тривалості життя зараз в Японії або Швеції. Більшість людей там вмирають в 70 – 80 років. Але в XIX столітті в цих же країнах смертність була високою не тільки серед літніх. Тоді тривалість життя теж була нижчою.

Такий же зв'язок характерна і для популяцій мавп. Чим менше дитинчат і молодняку гине, тим вище тривалість життя.

Висновки вчених можна вважати доказом гіпотези інваріантної швидкості старіння. Відповідно до неї, у кожного виду є біологічні обмеження на продовження молодості та життя. Чи зможе розвиток медицини змінити швидкість старіння людей, поки невідомо.