Вчені проаналізували 12 плацент здорових жінок з вагітністю від 5 до 36 тижнів. Вони виявили, що клітини плаценти, які можуть бути заражені SARS-Cov-2, мають рецептори АПФ2, які патоген використовує, як "шлюз" для проникнення в організм.

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Коли вагітна жінка може передати коронавірус дитині

Це означає, що цей орган може бути не тільки інфікований, а й локально поширювати вірус. Однак з'ясувалося також, що на пізніх термінах вагітності АПФ2 розташовуються на клітинах таким чином, що вірус, який циркулює в крові матері, не може на них впливати.

Швидше за все, це запобігає зараженню плаценти. Автори дослідження відзначили, що такий захисний ефект досить рідко спостерігався в першому триместрі, тому з більшою ймовірністю внутрішньоутробна передача відбувається саме на ранніх термінах вагітності.

Оскільки все більше вагітних жінок одужують від SARS-CoV-2 в першому триместрі, важливо зберігати пильність щодо можливої ​​плацентарної інфекції та передачі вірусу від матері до плоду,

– повідомили автори дослідження.

Вчені додали, що вплив коронавірусу на плід і новонародженого поки не вивчено.

Ймовірність зараження