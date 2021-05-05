Вчені проаналізували 12 плацент здорових жінок з вагітністю від 5 до 36 тижнів. Вони виявили, що клітини плаценти, які можуть бути заражені SARS-Cov-2, мають рецептори АПФ2, які патоген використовує, як "шлюз" для проникнення в організм.
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Коли вагітна жінка може передати коронавірус дитині
Це означає, що цей орган може бути не тільки інфікований, а й локально поширювати вірус. Однак з'ясувалося також, що на пізніх термінах вагітності АПФ2 розташовуються на клітинах таким чином, що вірус, який циркулює в крові матері, не може на них впливати.
Швидше за все, це запобігає зараженню плаценти. Автори дослідження відзначили, що такий захисний ефект досить рідко спостерігався в першому триместрі, тому з більшою ймовірністю внутрішньоутробна передача відбувається саме на ранніх термінах вагітності.
Оскільки все більше вагітних жінок одужують від SARS-CoV-2 в першому триместрі, важливо зберігати пильність щодо можливої плацентарної інфекції та передачі вірусу від матері до плоду,
– повідомили автори дослідження.
Вчені додали, що вплив коронавірусу на плід і новонародженого поки не вивчено.
Ймовірність зараження
- Раніше та ж група вчених оцінила ймовірність передачі вірусу від вагітної жінки плоду. У дослідженні брали участь 127 жінок з вагітністю в третьому триместрі, у 64 майбутніх мам був підтверджений COVID-19.
- Але при цьому ні в однієї вірус не виявлений в крові, в тому числі пуповинної. Вчені вважають, що саме відсутність патогену в материнській крові може блокувати передачу патогену майбутній дитині.