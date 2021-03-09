Відомо, що чорний та зелений чай здатен занижувати тиск. Нарешті вчені з'ясували, чому так відбувається. На основі нових знань можуть зробити нові препарати для лікування гіпертонії.

Вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні виявили механізми, як чай впливає на кровоносні судини. Це відкриває шлях до лікування гіпертонії.

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Дослідження показало, що 2 типи флавоноїдів (епікатехін галлат і епігаллокатехін-3-галлат), які містяться в зеленому і чорному чаї, розширюють кровоносні судини шляхом активації білка калієвого каналу під назвою KCNQ5.

Нове відкриття пояснює позитивні властивості чаю проти гіпертонії й стане шляхом до розробки препаратів на основі катехінів для зниження артеріального тиску.

Також виявилось, що KCNQ5 експресується в різних частинах мозку і регулює передачу сигналів між нейронами. А ось мутації KCNQ5 можуть порушувати функцію калієвого каналу, що згодом призводить до епілептичної енцефалопатії.

Тож вчені вважають, що за допомогою катехінів вони можуть виправляти функції каналів KCNQ5 для корекції порушень збудливості мозку.

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