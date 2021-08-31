Зрозуміли, як саме коронавірус вбиває людей

Основна причина важких випадків коронавірусної інфекції, що призводять до смерті, – висока концентрація коронавірусу SARS-CoV-2 в легенях.

Фахівці зібрали зразки легеневих тканин 589 чоловіків і жінок, які були госпіталізовані з важкою формою коронавірусу. Всім їм зробили процедура бронхоскопії для очищення легенів.

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Лікарі визначили склад присутніх в тканинах мікробів, бактерій і грибків, а також кількість вірусу SARS-CoV-2 і тип імунних клітин.

Вірус в легенях

Вчені з'ясували, що померлі від коронавірусу люди мали в середньому в десять разів більше вірусного навантаження в нижніх дихальних шляхах, ніж у важких пацієнтів, які одужали.

При цьому фахівці не знайшли доказів того, що причиною смерті була вторинна бактеріальна інфекція, проте, за словами авторів роботи, це може бути пов'язано з тим, що практично всім тяжкохворим прописували курс антибіотиків.

Збій в імунній системі

Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях,

– зазначили науковці.

Також в дослідженні йдеться, що в роботі імунітету у пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Передбачається, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти COVID-19.

Нещодавно вчені знайшли нове супер антитіло проти коронавірусу. Його особливість в тому, що воно кріпиться до тієї частини вірусу, яка зазвичай не змінюється при мутаціях, внаслідок чого досягається висока ефективність. Вчені протестували терапію проти найбільш поширених мутацій – потенційних загроз чергової хвилі пандемії, і у всіх випадках антитіла успішно нейтралізували SARS-CoV-2.