Зрозуміли, яким чином канабіс "зменшує відчуття болю"

Застосування канабісу може бути ефективним засобом для лікування хронічного болю. Нове дослідження свідчить, що канабіс впливає на емоційну реакцію мозку на біль, а не знижує її безпосередньо. Тобто біль є на такому ж рівні, але мозок відчуває його інакше.

Вчені прагнули з'ясувати, чи має експериментальна терапія фармакологічний ефект або ж люди просто відчувають полегшення на тлі ефекту плацебо.

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Звичайного знання про те, що якась речовина може полегшити біль достатньо, щоб зменшити больову чутливість. Це ефект очікування,

– пояснили автори.

Як проводили дослідження

Новий експеримент провели серед 15 дорослих здорових людей. Больові відчуття добровольці відчували через помірний тепловий вплив, а спеціальне обладнання аналізувало реакцію нервової системи.

Вчені повідомляли учасникам про введення каннабідіола, в той час, як вони отримували плацебо і навпаки. Кожен з учасників у різних етапах дослідження отримав плацебо, а також канабідіол. Таким чином, вчені планували оцінити ефект очікування від реальної користі.

Дослідники припускали, що кращий ефект буде серед тих, хто очікував канабідіол, але по факту отримував плацебо. Однак результати були не зовсім такими.

Результати експерименту

Покращення в показниках болю були як в групі каннабідіола, так і в групі плацебо, яким збрехали.

Попри схожий ефект, різні показники болю по-різному реагували на плацебо і канабідіол, тому поки вчені не можуть пояснювати всього механізму, що забезпечує ефект знеболення.

Ймовірно,Тобто, не пригнічує больові відчуття безпосередньо, але

Тепер команда планує зрозуміти фармакологічні і психологічні механізми дії каннабідіолу і ефекту очікування.