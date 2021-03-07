У лавах ЗСУ чергова втрата від коронавірусу

Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 6 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.
Загалом інфекція забрала життя 49 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 63 випадки зараження COVID-19.
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Працівник Збройних сил перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Він отримав позитивний результат тесту коронавірус 16 лютого 2021 року.
Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.
Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 17 осіб. Інші 56 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.
Станом на 7 березня коронавірусом хворіє 1 269 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 16 218 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 49 людей.
Наразі на ізоляції перебуває 344 особи.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 2 376 людей отримали першу дозу щеплення. З них 488 – військові медики.
Протягом минулої доби, 6 березня, проти COVID-19 щеплено 704 особи.Зверніть увагу! У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.
Як записатись на вакцинацію проти COVID-19 в Україні / Інфографіка 24 каналу