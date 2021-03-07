У лавах ЗСУ чергова втрата від коронавірусу

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 6 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 49 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 63 випадки зараження COVID-19.

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Що відомо про померлого

Працівник Збройних сил перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Він отримав позитивний результат тесту коронавірус 16 лютого 2021 року.

Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 17 осіб. Інші 56 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 7 березня коронавірусом хворіє 1 269 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 16 218 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 49 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 344 особи.

Вакцинація від коронавірусу у ЗСУ

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 2 376 людей отримали першу дозу щеплення. З них 488 – військові медики.

Протягом минулої доби, 6 березня, проти COVID-19 щеплено 704 особи.

Статистика захворюваності в Україні станом на 7 березня

З початку пандемії в Україні зафіксували 1 401 228 випадків зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 1 196 520 пацієнтів, 27 022 – померли.

Минулої доби, 6 березня, виявили 7 167 нових хворих – 466 дітей та 172 медичних працівників.

За останні 24 години госпіталізували до лікарень 3 956 осіб.

У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.



Як записатись на вакцинацію проти COVID-19 в Україні / Інфографіка 24 каналу