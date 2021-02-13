Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 12 лютого, зафіксували 48 випадків зараження COVID-19 серед військових.

Від ускладнень хвороби 12 лютого помер один працівник Збройних сил. Загалом інфекція забрала життя 44 бійців ЗСУ.

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Що відомо про померлого

Працівник Збройних сил перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській лікарні Івано-Франківська. Він отримав позитивний результат тесту коронавірус 30 січня 2021 року. Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 18 осіб. Інші 26 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 13 лютого коронавірусом хворіє 543 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 15 409 військовослужбовці. Смертельна хвороба забрала життя 44 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 114 осіб.

Зверніть увагу! У медичному штабі наголошують, що найчастіше COVID-19 поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.

Статистика захворюваності в Україні станом на 13 лютого