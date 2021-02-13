У лавах ЗСУ чергова втрата від коронавірусу: деталі

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 12 лютого, зафіксували 48 випадків зараження COVID-19 серед військових.

Від ускладнень хвороби 12 лютого помер один працівник Збройних сил. Загалом інфекція забрала життя 44 бійців ЗСУ.

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Що відомо про померлого

Працівник Збройних сил перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській лікарні Івано-Франківська. Він отримав позитивний результат тесту коронавірус 30 січня 2021 року. Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 18 осіб. Інші 26 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 13 лютого коронавірусом хворіє 543 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 15 409 військовослужбовці. Смертельна хвороба забрала життя 44 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 114 осіб.

Статистика захворюваності в Україні станом на 13 лютого

З початку пандемії в Україні зафіксували 1 268 049 випадків зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 1 112 299 пацієнтів, 24 285 – померли.

Минулої доби, 12 лютого, виявили 5 182 нових хворих – 330 дітей та 226 медичних працівників.

За останні 24 години госпіталізували до лікарень 1 889 осіб.

У медичному штабі наголошують, що найчастіше COVID-19 поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.