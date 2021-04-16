У лавах ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 15 квітня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 72 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 144 випадки зараження COVID-19.

Читайте також За добу в Україні понад 17 тисяч нових COVID-хворих: смертність залишається високою

Що відомо про померлого

Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у КНП "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради".

Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 21 особу. Інші 123 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах

Станом на 16 квітня коронавірусом хворіє 2 424 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 21 225 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 72 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 752 особи.

Вакцинація від коронавірусу у ЗСУ

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 38 810 людей отримали першу дозу щеплення. З них 2 998 – військові медики.

Протягом минулої доби, 15 квітня, проти COVID-19 щеплено 1 183 особи.

У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.