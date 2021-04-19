Коронавірус продовжує поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 18 квітня, від ускладнень інфекції померли двоє працівників ЗСУ.

Загалом смертельна хвороба забрала життя 74 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 6 випадків зараження COVID-19.

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Що відомо про померлих

Працівники ЗСУ перебували на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" та Вінницькій міській клінічній лікарні.

Не зважаючи на проведений курс терапії, стан здоров'я інфікованих погіршився. Їх не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 3 осіб. Інші 3 нових хворих перебувають на лікуванні вдома.

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах

Станом на 19 квітня коронавірусом інфіковані 2 267 українських військових. Від початку пандемії перемогти COVID-19 змогли 21 534 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 74 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 428 осіб.

Вакцинація від коронавірусу у ЗСУ

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 41 266 людей отримали першу дозу щеплення. З них 3 065 – військові медики.

Протягом минулої доби, 18 квітня, проти COVID-19 щеплено 128 осіб.

Зверніть увагу! У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.