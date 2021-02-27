Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 26 лютого, зафіксували 115 випадків зараження COVID-19 серед військових.

Епідемічна ситуація у ЗСУ

В українському війську наразі 784 особи хворіють смертельною інфекцією. На ізоляції та самоізоляції перебуває 125 людей.

Читайте також Новини про COVID-19 в Україні та світі: Pfizer можна зберігати у звичайних умовах, обмеження ЄС

За час пандемії вже одужали 15 937 військових, летальних випадків – 45. Минулої доби зареєстровали 115 нових випадків.

З них госпіталізували 18 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗСУ;

Полтавський військовий госпіталь – 3 військовослужбовця;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та Житомирський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовця;

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Чернівецький, Миколаївський та Мукачівський військові госпіталі, 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я хворих задовільний, їм призначено необхідне лікування.

Важливо! Командування Медичних сил Збройних сил України нагаує, що варто дотримуватися соціальної дистанції, правил особистої гігієни та загальних правил карантину, щоб убезпечити себе та своїх близьких від хвороби.

Статистика захворюваності в Україні станом на 27 лютого