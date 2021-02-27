COVID-19 стрімко поширюється серед військових: у ЗСУ понад 100 хворих за добу
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 26 лютого, зафіксували 115 випадків зараження COVID-19 серед військових.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Епідемічна ситуація у ЗСУ
В українському війську наразі 784 особи хворіють смертельною інфекцією. На ізоляції та самоізоляції перебуває 125 людей.
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За час пандемії вже одужали 15 937 військових, летальних випадків – 45. Минулої доби зареєстровали 115 нових випадків.
З них госпіталізували 18 осіб:
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗСУ;
- Полтавський військовий госпіталь – 3 військовослужбовця;
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону та Житомирський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовця;
- Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;
- Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Чернівецький, Миколаївський та Мукачівський військові госпіталі, 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров'я хворих задовільний, їм призначено необхідне лікування.
Статистика захворюваності в Україні станом на 27 лютого
- З початку пандемії в Україні зафіксували 1 342 016 випадків зараження коронавірусом. Одужав від COVID-19 1 168 321 пацієнт, 25 893 – померли.
- Минулої доби, 26 лютого, виявили 8 172 нових хворих – 519 дітей та 292 медичних працівників.
- За останні 24 години госпіталізували до лікарень 2 806 осіб.
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