Загалом інфекція забрала життя 83 бійців ЗСУ. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 2 випадки зараження COVID-19.
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Що відомо про померлого
Військовослужбовець перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.
Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.
Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 1 особу. Інший інфікований перебуває на лікуванні вдома.
Ситуація з COVID-19 у Збройних силах
Станом на 5 травня коронавірусом хворіє 1 272 українських військових. Від початку пандемії перемогти COVID-19 змогли 23 412 військовослужбовців. Смертельна інфекція забрала життя 83 людей.
Наразі на ізоляції перебуває 243 особи.
Вакцинація проти коронавірусу в ЗСУ
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 47 095 людей отримали першу дозу щеплення. З них 3 200 – військові медики.