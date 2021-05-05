Ситуація з COVID-19 в ЗСУ: хвороба забрала життя ще одного військового

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 4 травня, від ускладнень хвороби помер один військовий.

Загалом інфекція забрала життя 83 бійців ЗСУ. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 2 випадки зараження COVID-19.

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Що відомо про померлого

Військовослужбовець перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 1 особу. Інший інфікований перебуває на лікуванні вдома.

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах

Станом на 5 травня коронавірусом хворіє 1 272 українських військових. Від початку пандемії перемогти COVID-19 змогли 23 412 військовослужбовців. Смертельна інфекція забрала життя 83 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 243 особи.

Вакцинація проти коронавірусу в ЗСУ

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 47 095 людей отримали першу дозу щеплення. З них 3 200 – військові медики.

У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.