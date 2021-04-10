Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 9 квітня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 68 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 175 випадків зараження COVID-19.

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Що відомо про померлого

Працівник ЗСУ перебував на стаціонарному лікуванні в Очаківський центральній районній лікарні.

Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я різко погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 32 осіб. Інші 143 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах

Станом на 10 квітня коронавірусом хворіє 2 965 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 20 039 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 68 людей.

Наразі на ізоляції перебуває 965 осіб.

Вакцинація від коронавірусу у ЗСУ

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 34 486 людей отримали першу дозу щеплення. З них 2 812 – військові медики.

Протягом минулої доби, 9 квітня, проти COVID-19 щеплено 1 247 осіб.

Зверніть увагу! У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.

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