Коронавірус у рядах ЗСУ йде на спад: статистика
За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок коронавірусу. Це удвічі менше, ніж було напередодні. Загалом хворіє 540 військових.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Станом на 14 лютого 2021 року в Збройних Силах України зареєстрували 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Для порівняння, добу перед тим у ЗСУ виявили 48 випадків коронавірусної хвороби.
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Командування Медичних сил ЗСУ повідомило про госпіталізацію 4 військових:
- 59 військовий мобільний госпіталь (Луганська область) – 2 військовослужбовця
- Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець
- Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець
Загалом хворіє 540 осіб, ще 86 перебувають на ізоляції.
Хворим призначено необхідне лікування, стан їхнього здоров'я задовільний.
За час пандемії у ЗСУ вже одужало 15 433 людини. Хвороба забрала 44 життя військових.
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