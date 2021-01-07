У Збройних силах України збільшується кількість хворих на коронавірус. Станом на 7 січня виявили 117 нових випадків COVID-19.

Яка статистика коронавірусу у ЗСУ

Загалом хворіють 1355 українських військових. Про це повідомляють Медичні сили ЗСУ.

До теми Напередодні Різдва в Україні зафіксували 8 997 нових хворих на коронавірус

Серед нових випадків довелось госпіталізувати 8 людей.

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

Військово-медичний клінічний центр Західного та Центрального регіонів, Житомирський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю;

Старокостянтинівський ЦРЛ – 1 військовослужбовець;

Запорізький військовий госпіталь – 1 працівник ЗСУ.

Натомість на лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 109 хворих. Найбільше – Київській, Миколаївській та Одеській області. Їх стан – задовільний.

Від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 13 090 людей, 38 – померли. На ізоляції перебувають 239 людей. Однак протягом 3 днів 121 військовослужбовець завершить карантин.

Зверніть увагу! Найчастіше можна інфікуватись коронавірусом під час контактів із людьми, що не входять до найближчого оточення. У ЗСУ закликали усіх дотримуватись правил гігієни та карантину.