Коронавірус забрав ще 2 життя у ЗСУ: статистика захворювання

За добу 10 квітня від ускладнень коронавірусу померли двоє військовослужбовців. На COVID-19 у лавах Збройних Сил зараз хворіють 3 тисячі 14 осіб.

Всього за час пандемії одужали 20 тисяч 46 військовослужбовців та працівників ЗСУ. На жаль, 70 життів врятувати не вдалось.

Читайте також У містах-мільйонниках плануєм розгорнути вакцинальні центри, – Ляшко

За 10 квітня діагноз COVID-19 поставили 57 військовим, 20 людей потрапили до лікарень. На самоізоляції зараз перебувають 967 людей.

Що відомо про останні летальні випадки

Військовослужбовець ЗСУ з 6 квітня лікувався на стаціонарі у ВМКЦ Північного регіону, працівник ЗСУ – з 3 квітня перебував у Одеському обласному клінічному медичному центрі "Лікарня Водніков". На жаль, 10 квітня стан їхнього здоров'я різко погіршився, реанімаційні заходи не були успішними.

Вакцинація у лавах ЗСУ

Станом на 11 квітня у Збройних Силах України вакцинували 35 163 людей. З них 2 830 – медичні працівники. За 10 квітня щепили 677 людей.