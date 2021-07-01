Чому виникає зубний біль
Зубний біль виникає через пошкодження нерва й часто сигналить про те, що патологічний процес зайшов досить далеко, і виникли ускладнення. Найчастіше біль наздоганяє несподівано, посилюється від тепла і натискання на що-небудь тверде.
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У більшості випадків причини больових відчуттів може діагностувати тільки лікар, але іноді вони досить очевидні:
- Травма зуба. Гострий біль також може викликати раптовий перелом зуба або його кореня;
- Прорізання зубів мудрості, у яких недостатньо місця в яснах для нормального проходження;
- У більшості випадків гострий біль викликає карієс з проникненням інфекції в порожнину зуба. У цьому випадку людина може відчувати біль, але тільки при безпосередній дії подразника, наприклад, від холодної або гарячої води;
- Неправильно запломбований зуб;
- Пульпіт – запалення м'якоті зуба. Пульпітний біль виникає раптово і не тільки під впливом подразників, може віддавати у вухо або в скроню. Довго терпіти такий біль практично неможливо;
- Пародонтит – запалення тканин, розташованих навколо верхівки зуба. Захворювання проявляється постійним і різким болем, локалізованим в області одного зуба. Біль нерідко пульсуючий, який посилюється від дотику до зуба. При цьому ясна можуть опухнути, а зуб розхитатися.
Як полегшити зубний біль
- Прийміть знеболювальне, наприклад, ібупрофен або парацетамол. Здавалося б, це найочевидніша рекомендація, але є важливі нюанси. Навіть якщо біль нестерпний, ні в якому разі не зловживайте ліками. Добова доза парацетамолу не повинна перевищувати 4000 мг на добу. У разі передозування – а для цього достатньо випити на одну – дві таблетки більше, ліки можуть викликати важку печінкову недостатність, аж до повної відмови печінки та смерті.
- Ні в якому разі не намагайтеся класти таблетку прямо на ясна, це може викликати опік ясен і погіршити ваші страждання. Лікарі також радять бути обережними при використанні місцевих анестетиків, особливо з вмістом бензокаїну – в рідкісних випадках він може викликати метгемоглобінемію, небезпечний стан, який знижує рівень кисню в крові.
- Прикладіть холодний компрес до щоки. Цей спосіб особливо ефективний при травмі зуба. Найкраще використовувати пакет з замороженим горошком або овочами, який буде довше зберігати холод, ніж рушник, змочений у холодній воді.
- Прополощіть рот теплою водою з сіллю. Це простий спосіб провести швидку дезінфекцію порожнини рота і видалити частинки їжі, які можуть застрягти між зубами. Крім того, невелика кількість солі зменшує запалення. Для приготування розчину змішайте 1/2 чайної ложки солі зі склянкою теплої води.
- Також допоможе полоскання розчином з перекисом водню. Відомо, що перекис водню може зменшити больові відчуття, зняти запалення і зменшити кровоточивість ясен. Щоб приготувати розчин, потрібно змішати перекис з теплою водою 50 на 50. Обов'язково випльовуйте розчин після полоскання, не ковтайте.