Зубний біль: що робити, якщо нема змоги потрапити до стоматолога

Гострий зубний біль може стати справжніми тортурами, тому найкраще, що ви можете зробити – це негайно звернутися до стоматолога. Але що робити, якщо поблизу немає клініки з екстреною допомогою або чекати прийому доведеться мінімум кілька годин?

Чому виникає зубний біль

Зубний біль виникає через пошкодження нерва й часто сигналить про те, що патологічний процес зайшов досить далеко, і виникли ускладнення. Найчастіше біль наздоганяє несподівано, посилюється від тепла і натискання на що-небудь тверде.

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У більшості випадків причини больових відчуттів може діагностувати тільки лікар, але іноді вони досить очевидні:

Травма зуба. Гострий біль також може викликати раптовий перелом зуба або його кореня;

Прорізання зубів мудрості, у яких недостатньо місця в яснах для нормального проходження;

У більшості випадків гострий біль викликає карієс з проникненням інфекції в порожнину зуба. У цьому випадку людина може відчувати біль, але тільки при безпосередній дії подразника, наприклад, від холодної або гарячої води;

Неправильно запломбований зуб;

Пульпіт – запалення м'якоті зуба. Пульпітний біль виникає раптово і не тільки під впливом подразників, може віддавати у вухо або в скроню. Довго терпіти такий біль практично неможливо;

Пародонтит – запалення тканин, розташованих навколо верхівки зуба. Захворювання проявляється постійним і різким болем, локалізованим в області одного зуба. Біль нерідко пульсуючий, який посилюється від дотику до зуба. При цьому ясна можуть опухнути, а зуб розхитатися.

Як полегшити зубний біль