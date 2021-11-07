"Серцем" дитини був апарат
Операція тривала понад 5 годин і була успішною. Про цю складну та унікальну процедуру повідомили у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Раніше подібні хірургічні втручання проводили лише у Києві.
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У врятованого малюка була вроджена вада серця – дефект міжшлуночкової перегородки. Через це він не міг дихати самостійно.
Дніпровські кардіохірурги спільно зі своїми колегами з Інституту серця МОЗ України з Києва провели операцію на відкритому серці. Цілих 5 годин "серцем" дитини був апарат АІК (штучне серце та легені).
Як почувається немовля
Через добу самопочуття дитини покращало. Лікарі кажуть, що малюк почувається добре і вже може самостійно дихати. Він потрохи одужує.
Унікальна операція в Дніпрі / Фото Центру матері та дитини
Апарат, який був "серцем" дитини на кілька годин / Фото Центру матері та дитини
Медикам вдалося врятувати дитину / Фото Центру матері та дитини