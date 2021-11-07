"Серцем" дитини був апарат

Операція тривала понад 5 годин і була успішною. Про цю складну та унікальну процедуру повідомили у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Раніше подібні хірургічні втручання проводили лише у Києві.

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У врятованого малюка була вроджена вада серця – дефект міжшлуночкової перегородки. Через це він не міг дихати самостійно.

Дніпровські кардіохірурги спільно зі своїми колегами з Інституту серця МОЗ України з Києва провели операцію на відкритому серці. Цілих 5 годин "серцем" дитини був апарат АІК (штучне серце та легені).

Увага! За таких хірургічних втручань серце немовляти на кілька годин зупиняють, а за нього працює спеціальний апарат.

Як почувається немовля

Через добу самопочуття дитини покращало. Лікарі кажуть, що малюк почувається добре і вже може самостійно дихати. Він потрохи одужує.



Унікальна операція в Дніпрі / Фото Центру матері та дитини



Апарат, який був "серцем" дитини на кілька годин / Фото Центру матері та дитини



Медикам вдалося врятувати дитину / Фото Центру матері та дитини