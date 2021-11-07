Зупинили серце на 5 годин: медики у Дніпрі провели унікальну операцію малюку – фото порятунку

Медики із Дніпра врятували малюка із вадою серця. Вони вперше провели операцію, використовуючи "штучне серце". Лікарі подарували шанс малюкові на життя та можливість дихати самому.

"Серцем" дитини був апарат

Операція тривала понад 5 годин і була успішною. Про цю складну та унікальну процедуру повідомили у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Раніше подібні хірургічні втручання проводили лише у Києві.

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У врятованого малюка була вроджена вада серця – дефект міжшлуночкової перегородки. Через це він не міг дихати самостійно.

Дніпровські кардіохірурги спільно зі своїми колегами з Інституту серця МОЗ України з Києва провели операцію на відкритому серці. Цілих 5 годин "серцем" дитини був апарат АІК (штучне серце та легені).

Як почувається немовля

За таких хірургічних втручань серце немовляти на кілька годин зупиняють, а за нього працює спеціальний апарат.

Через добу самопочуття дитини покращало. Лікарі кажуть, що малюк почувається добре і вже може самостійно дихати. Він потрохи одужує.



Унікальна операція в Дніпрі / Фото Центру матері та дитини



Апарат, який був "серцем" дитини на кілька годин / Фото Центру матері та дитини



Медикам вдалося врятувати дитину / Фото Центру матері та дитини