Зупинити прогресування пухлини змогли за допомогою поширеного паразиту

Виявилось, якщо модифікувати токсоплазму, то це допоможе зупинити ріст пухлини і одночасно зробить її чутливою до імунотерапії. Перші результати показали ефективність у боротьбі з меланомою, раком легень та кишківника.

Поширений паразит може стати основою нового лікування раку

Toxoplasma gondii — поширений паразит, який не становить серйозної небезпеки для людини, за винятком вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом. Наразі міжнародна група вчених показала, що Toxoplasma gondii може створити умови для сильної імунної відповіді на рак та посилення ефективності імунотерапії для про холодних пухлин, які зазвичай не реагують на лікування інгібіторами імунних контрольних точок.

Увага Потужна технологія: штучний інтелект перехитрив стійкість до бактерій

Яким чином вчені побачили зв'язок

Команда створила мутантний штам Toxoplasma gondii, який має обмежену здатність рости в клітинах, що культивуються, або викликати захворювання, але при цьому здатний маніпулювати імунною системою господаря.

Експерименти на моделях мишей показали, що ін'єкція мутантної версії пухлини викликає запальну реакцію не лише в місці ін'єкції, а й у віддалених вторинних осередках, підвищуючи чутливість до імунотерапії.

Результати лікування раку

Внаслідок комбінованого підходу вчені змогли сповільнити прогресування раку та збільшити тривалість життя гризунів.

Ефективність продемонстрували на моделях меланоми, раку легень і товстої кишки, проте потенціал терапії можна застосувати до різних типів раку, заявили автори.

Надалі вчені проведуть додаткові дослідження, щоб підтвердити цю гіпотезу та оцінити безпеку терапії для людини.