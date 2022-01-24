Перша медична допомога: як зупинити кровотечу та накласти джгут

Знання першої медичної допомоги потрібно кожному, – це рятує життя. Через нову військову загрозу з боку Росії ми вирішили нагадати, як правильно зупиняти кровотечі та накладати джгут собі та іншим людям.

Щиро сподіваємось, що ці знання нікому не знадобляться, але просимо уважно ознайомитись з інструкціями експертів. Зберігайте спокій, будьте рішучими та зібраними, адже нині головне завдання росіян – демотивація українців.

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Основні способи зупинки кровотечі

Зазвичай при першій допомозі використовують один з п'яти способів зупинки кровотечі (або комбінацію цих способів):

прямий тиск на рану; накладання стискаючої пов'язки; притискання артерії пальцями; максимальне згинання кінцівки у суглобі; накладання джгута.

Перший спосіб – найпростіший і найдієвіший. Рану закривають чистою тканиною та з силою тиснуть на неї рукою. Можна використовувати пов'язку, яка стискає рану. Її потрібно затягнути тугіше, а якщо вона просочиться кров'ю – накласти зверху ще одну.

Кровотеча з великих артерій швидко та ефективно можна зупинити, притиснувши артерію пальцями у певних точках між раною та серцем. Щоправда, не всі знають, у яких точках потрібно притискати (вибір точок обумовлений можливістю притискання артерії до кістки). Залежно від пошкодження притискається загальна сонна артерія, підключична, плечова, пахвова або стегнова артерія.

Максимальне згинання кінцівки у суглобі також добре допомагає: кровоносна судина здавлюється, і кров припиняє текти.

Коли потрібно накласти джгут

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Жодна тема з надання першої допомоги не викликає стільки суперечок, як використання джгутів. З одного боку, вони справді рятують життя (особливо у військових умовах), з іншого боку – джгути часто призводять до негативних наслідків, пошкоджуючи тканини та нерви через тривале порушення кровообігу.

Фахівці з надання першої допомоги з Великобританії вважають, що за сильної артеріальної кровотечі спочатку потрібно спробувати зупинити кров прямим натисканням. Якщо кров вдається зупинити – потрібно тримати щонайменше 10 хвилин, щоб дати їй час згуститися. Потім можна накласти пов'язку, але якщо вона просочиться кров'ю – варто подумати про інший спосіб зупинки крові.

Найчастіше пряме стискання дозволяє контролювати кровотечу до приїзду медиків. Американський Червоний Хрест пише, що джгут може знадобитися у чотирьох ситуаціях:

якщо допомога потрібна відразу декільком людям;

якщо, крім кровотечі, є інші травми;

якщо перебувати на місці події небезпечно;

якщо до рани важко підступитися (людина чи його кінцівка затиснуті іншими предметами).

Як правильно накласти джгут

Використовуйте спеціальний джгут-турнікет, якщо він є. Якщо такого джгута немає – імпровізуйте: саморобні джгути не менш ефективні – тут відеоінструкція. Правила накладання ті самі.

1. Візьміть будь-який шматок тканини, який є під рукою: шарф, хустку, бинт. Важливо: саморобний джгут має бути завширшки не менше 4 сантиметрів, щоб не пошкодити нервові тканини у місці його накладання. Краватка може виявитися занадто тонкою, а шкіряний ремінь занадто міцним, і його важко буде зафіксувати.

2. Обмотайте пов'язку навколо голої кінцівки як мінімум на 5 сантиметрів вище за рану і зав'яжіть вузол. Ніколи не накладайте джгут на суглоб. Накласти треба так туго, щоб не можна було просунути кінчики пальців між шкірою та джгутом.

3. Для того, щоб стягнути джгут до повної зупинки крові, візьміть імпровізований брашпиль (палку, ніж, ножиці, ручку, маркер), покладіть цей предмет на вузол, зав'яжіть поверх ще один вузол і поверніть кілька разів до зупинки кровотечі. Краї предмета варто закріпити кінцями джгута навколо кінцівки, щоб запобігти розкручуванню. Це боляче, але щоб кровотеча зупинилася, потрібно накласти джгут досить туго. Якщо кров не зупинилася, спробуйте стягнути джгут сильніше або використовуйте інший джгут вище за цей.

4. На джгуті потрібно написати час його накладання, щоб медики знали, як довго він перебуває на кінцівці. Джгут не можна послаблювати чи знімати самостійно. Після накладання його має зняти лише лікар. Але якщо протягом години медична допомога не прийшла, кровотеча зупинилася і кінцівка не була відірвана, то джгут можна зняти або перемістити.

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