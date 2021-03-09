Вчені виявили фактор, який не дозволяє злоякісній пухлині утворювати вторинні вогнища раку і формувати метастази в сусідніх органах. Наразі вчені працюють над створенням препарату, який повністю блокуватиме метастазування.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту вивчали властивості захисної мембрани пухлини – "плівки", яка утримує ракові клітини разом в міру їх поділу і росту.

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Що відомо про метастазування

Перш ніж поширитися метастазами в сусідні органи клітини повинні прорвати захисну мембрану пухлини, проте вчені досі не знають всіх особливостей цього матеріалу. Нові експерименти зі зразками клітин пухлини грудей продемонстрували, що зовні плівка еластична, а в міру розширення, навпаки, стає більш жорсткою.

Експерименти показали, що мембрана набувала більш жорсткі і міцні властивості в міру розширення.

Що це означає?

Той факт, що мембрана стає більш жорсткою при розширенні означає, що вона може стримувати зростання пухлини і її здатність метастазувати.

Тепер можна думати над розробкою ліків для посилення цього ефекту жорсткості і міцності мембрани, щоб запобігти прорив ракових клітин,

– заявив автор роботи Гуо Мін.

Перспектива відкриття

У подальших дослідженнях вчені планують вивчити властивості мембрани на різних стадіях розвитку раку, а також її поведінку навколо здорових тканин і органів, щоб краще розуміти зміни захисної плівки у міру прогресування хвороби.