Звертаються в останню мить, – Зеленський про високу смертність від COVID-19 в Україні

Володимир Зеленський заявив, що високий рівень смертності від коронавірусу в Україні пов'язаний з тим, що громадяни звертаються по допомогу в останню мить. За його словами, здебільшого це люди похилого віку.

Глава держави зазначив, що вони не помирають на вулицях, як це бувало в інших державах. Про це він повідомив під час пресконференції, яка відбулася у п'ятницю, 26 листопада.

Читайте також Перші країни вже закривають кордони через новий штам COVID-19 з 32 мутаціями

Вони, на жаль, іноді звертаються в останню мить. За день до смерті, коли вони вже лежать вдома або коли пройшли період, що їм можна було допомогти, або взагалі не звертаються,

– сказав президент.

За його словами, у нас велика кількість людей, яка є в цих статистиках, хворіє іншими хворобами та на момент їхніх смертей йде перевірка і кажуть, що у них окрім цього був COVID-19.

Володимир Зеленський не виключає, що помилки у статистиці смертності в меншу сторону можливі.

Ситуація з COVID-19 в Україні

захворіли 3 384 404 особи;

одужали 2 852 452 пацієнти;

помер 83 541 громадянин.

В Україні 25 листопада 2021 року від коронавірусу померли 628 пацієнтів.