Звичайний аспірин знизив ризики інфікування коронавірусом на 30%

Джерело:Університет Бар-Ілан
Ізраїльські вчені оцінили вплив прийому низьких доз аспірину серед більш ніж 10 тисяч людей і з'ясували, що аспірин запобігає інфікуванню, а якщо й хворіють, то швидше одужують.
Крім протизапальних ефектів аспірин має здатність модулювати вроджені та набуті імунні реакції та допомагає організму боротися з деякими вірусними інфекціями.
До теми Novavax – вакцина, яку чекає Україна, ефективна до 96%: нові дані
У новій роботі вчені вивчали, чи можуть низькі дози аспірину 75 мг, що приймають з метою профілактики, вплинути на ймовірність інфікування COVID-19 і перебіг захворювання.
Дослідники вважають, що необхідно повторити дослідження на більшій вибірці за участю людей з різних країн, щоб підтвердити користь ліки для профілактики коронавірусу.
В кінці минулого року в Великобританії анонсували проведення клінічних досліджень із застосуванням аспірину в дозуванні 150 мг для профілактики COVID-19, однак результати поки не опубліковані.